نقل حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، دعوة الدكتور مسعد برهوم، مدير عام المركز الطبي للجليل في إسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني لإرسالهم الجرحى إلى المستشفيات الإسرائيلية.
ونقل عن برهوم قوله: "نريد فقط أن نساعدكم. الجرحى سيدخلون مصابين ويخرجون معافين. نحن ننتظركم".
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر "نحن ننتظركم"... إسرائيل تعرض استقبال جرحى انفجار مرفأ بيروت لعلاجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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