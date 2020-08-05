ملك الأردن يوجه رسالة إلى لبنان بعد كارثة بيروت

وقال الملك عبد الله، في رسالة نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الأردن يقف بكل إمكانياته إلى جانب الأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الصعب.

​وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.