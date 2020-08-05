مصر... جامعة النيل الأهلية تقدم 30 منحة دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة

وقال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن مجلس أمناء الجامعة برئاسة المفكر والسياسي عمرو موسى، وافق على 30 منحة للأوائل، بواقع 10 منح دراسية في كل شعبة (10 للعلمي علوم - 10 للعلمي رياضة - 10 لشعبة الأدبي)، بحسب صحيفة "البوابة نيوز".

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ونشرت الجامعة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الرسمي على الإنترنت، شروط الحصول على المنح الدراسية المختلفة.

وقدم الدكتور طارق خليل، التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، لافتا لدور الجامعة في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيا، "وهو دور من الأدوار المجتمعية للجامعة التي عهدته منذ إنشائها".

وأكد أن "الجامعة تهدف إلى خلق جيل جديد مؤمن بأهمية وقيمة البحث العلمي في تقدم الدولة المصرية، خاصة وأن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية مصرية لا ربحية في القرن الـ21 وتسعى من خلال أدوارها وما تقدمه إلى وضع مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا المتطورة، وإعلاء قيم ثقافة التعلم وريادة الأعمال وأن الجامعة تسعى دومًا إلى إعلاء مسيرة العملية التعليمية بعد مرور 12 عاما على تأسيسها".