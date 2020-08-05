سلطنة عمان تحدد موعد رفع قيود الانتقال بين المحافظات

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه سيتم رفع قيود الانتقال بين محافظات السلطنة اعتبارا من السبت المقبل. ​كما ذكرت الوكالة أنه سيتم تقليص ساعات حظر التجول لتصبح من 9 مساء إلى 5 صباحا لمدة أسبوع اعتبارا من السبت. في حين يتم استمرار إغلاق محافظة ظفار.

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