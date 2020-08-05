"معك يا لبنان".. الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة تبرعات

الكويت/الخليج 365

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الأربعاء، حملة "معك يا لبنان"، لجمع تبرعات لدعم الشعب اللبناني، وتوفير العلاج والأدوية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وقال نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي، إن الجمعية "أطلقت جسرا جويا إلى بيروت شمل 5 سيارات إسعاف و5 آلاف كيس دم فارغة، إضافة إلى مواد طبية".

وأوضح الحساوي في تصريحات صحفية، أن "متطوعين من الجمعية سيصلون اليوم الأربعاء إلى بيروت، ويرفعون تقريرا بالاحتياجات اللازمة للعمل على إرسالها".

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وأضاف أن الجمعية "ستقدم المساعدات والاحتياجات للأشقاء في لبنان، من خلال توفير كافة المواد الطبية اللازمة التي يحتاجونها".

والثلاثاء، قضت العاصمة ليلة دامية جراء وقوع انفجار هائل في مرفأ بيروت، وأوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، يحوي "موادً شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.ويأتي الانفجار قبيل صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/ شباط 2005.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية و استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.