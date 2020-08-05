وزير تونسي: نخطط للتعايش مع كورونا

تونس/علاء حمّودي/ الخليج 365

قال الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصّحة التّونسية محمد الحبيب الكشو، الأربعاء، إن استراتيجية الوزارة في التعامل مع فيروس كورونا، هي التعايش معه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة تونس.

وكشف الكشو عن أن "وضع الكمامات الطبية سيكون إلزاميا خلال الفترة القادمة"، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد الخميس سيحدد عقوبات بشأن المخالفين.

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ودعا الوزير المواطنين إلى "ضرورة الوعي والتحلي بالمسؤولية، لما سيشكله ذلك من فارق في الوقاية من عودة انتشار العدوى".



وأشار أنه "من بين الإجراءات المقرة مؤخرا، منع دخول غير المسافرين (المرافقين) لمطار تونس قرطاج الدولي، إلا في حالات خاصة".

وحتى الثلاثاء، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في تونس إلى 1584، منها 51 وفاة، و1227 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.