مجلس المطارنة يفتح مقراته للمتضررين من انفجار بيروت

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أعلن مجلس المطارنة اللبناني، الأربعاء، عن فتح الأبرشيات والمؤسسات والأدرية التابعة له، لمساعدة واستقبال المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نفتح مؤسساتنا بالتعاون مع جمعية كاريتاس لبنان، والمؤسسات الاجتماعية، ونطلب من أبنائنا المقتدرين أن يقفوا وقفة سخية مع المتضررين".

أضاف: "نشعر مع اللبنانيين بالألم الذي ينخر بيروت العاصمة المفتوحة على العالم والتي قامت أكثر من مرة (بعد حرب) وبقيت معقلا للحرية والعيش الواحد".

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والثلاثاء، قضت العاصمة ليلة دامية جراء وقوع انفجار هائل في مرفأ بيروت، وأوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، يحوي "موادا شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى؛ بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.

ويأتي الانفجار قبيل أيام من صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/ شباط 2005.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية و استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.