البرلمان التونسي يتضامن مع الشعب اللبناني

تونس/يسرى وناس /الخليج 365

عبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الأربعاء، عن تضامن برلمانه مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

جاء ذلك نقلا عن بيان صادر عن البرلمان عقب اتصال هاتفي أجراه الغنوشي مع نظيره اللبناني نبيه بري.

وعبّر الغنوشي عن "تضامن النواب وكافة الشعب مع الشعب اللبناني في مواجهة هذه الحادثة الأليمة"، مقدما التعزية لأسر الضحايا وتمنيات الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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وشدّد الغنوشي على أهمية استنهاض كل الجهود لتقديم المساعدة اللازمة والعاجلة للشعب اللبناني الشقيق.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أن سبب الانفجار بأحد مستودعات المرفأ احتوائه "موادا شديدة التفجير".



وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.



ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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