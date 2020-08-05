الحريري: يجب إجراء تحقيق بانفجار بيروت والاستعانة بأصدقاء من الخارج

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق:

- مستعد لتحمل المسؤولية وكل من له يد بالموضوع يجب أن يحاسب

- قتلوا بيروت أمس‎، ولا أعلم ما إذا كان سيتمّ تأجيل موعد إعلان حكم المحكمة الدولية(الخاصة باغتيال والده عام 2005)



قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الأربعاء، إنه يجب إجراء تحقيق في انفجار مرفأ بيروت والاستعانة فيه بأصدقاء من الخارج.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، خلال تفقده الأضرار التي خلفها الانفجار الكارثي في المرفأ الثلاثاء، وأسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وأضاف الحريري: "مستعد لتحمل المسؤولية وكل شخص له يد في هذا الموضوع يجب أن يتحمل المسؤولية وتتم محاسبته".

وقدم تعازيه لأسر الضحايا، قائلا في هذا السياق، "بيروت مذبوحة ولا كلمات معبرة، وليس هناك من بيروتي غير مصاب اليوم".

وعقب جولته التفقدية لمكان الحادث، توجه الحريري إلى ضريح والده رفيق الحريري(رئيس الوزراء اللبناني الأسبق)، وسط بيروت، والذي يبعد عن مكان انفجار المرفأ كيلومترات معدودة.

ومن أمام الضريح، عاود التصريح قائلا: "قتلوا بيروت أمس‎، ولا أعلم ما إذا كان سيتمّ تأجيل موعد إعلان الحكم في المحكمة الدولية(الخاصة باغتيال والده عام 2005)".

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ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، في قضية اغتيال رفيق الحريري، عبر تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/ شباط 2005.

وفي وقت سابق الأربعاء، توعدت وزارة الدفاع اللبنانية بمعاقبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى لانفجار مرفأ بيروت.



وقالت وزيرة الدفاع زينة عكر، عبر حسابها على "تويتر": "6 سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل. نعم سيُعاقب المسؤولون". دون تفاصيل أكثر.



وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.



والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقارير الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوي "موادا شديدة التفجير".



ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.