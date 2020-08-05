بلدية العتيبية تُغلق 4 منشآت غذائية

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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت غذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وذلك لتدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى رصد عدم إرتداء الكمامات بطريقة صحيحة.
وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكداً حرص أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من إلتزام جميع المنشآت بالإشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة.
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