الصحة .. تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 اغسطس 2020، تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 245314 حالة ولله الحمد. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1389 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 282824 حالة . وأكدت “الصحة” تسجيل 36حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3020حالة وفاة “رحمهم الله”. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34490 والحالات الحرجة 1991حالة .

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