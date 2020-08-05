شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح طريقة دراسة الأهلية للتابعين بعد إضافتهم بالبرنامج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراء المتبع حال إضافة تابع بعد تاريخ 10 يوليو للاستفادة من دعم البرنامج.

وأكد البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر”: أنهفي حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 يوليو سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ رب الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن يقوم بإيداع الدعم الشهري للمستفيدين في العاشر من كل شهر ميلادي.

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