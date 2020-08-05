شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو للحظة قيام مريض بأحد المستشفيات في جدة بسرقة سيارة إسعاف، فيما حاول بعض أفراد الأمن إيقافه. وأظهر الفيديو، محاولة شخص الخروج بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من حرم المستشفى. وأوضح أحد شهود العيان وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن الشخص الموجود داخل السيارة مريض وحاول سرقتها للخروج من المستشفى. وحاول أفراد الأمن بالمستشفى إيقافه، إلا أن المريض أغلق أبواب السيارة، وراوغهم في قيادتها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع متداول.. مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.