شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يرقي عبدالله السبوسي ويعينه رئيساً لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2020م بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري بأن يُرقى عبدالله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية إلى درجة رئيس دائرة، ويُعين رئيساً لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

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