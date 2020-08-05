قائد شرطة دبي يكرم شرطياً لجهوده المخلصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرّم الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، العريف محمد محمد عتيق، من مرتب مركز شرطة المرقبات، لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء عمله وحسن تعامله ولباقته مع أفراد المجتمع، ما دفع بهم إلى الإشادة به في برنامج البث المباشر «الرابعة والناس»، هذا إلى جانب إنجازاته العديدة ومنها إلقاؤه القبض على متهم أقدم على طعن سائق سيارة أجرة خلال 20 دقيقة بعد تنفيذه للواقعة، وضبط سائق مركبة مشتبه به في ارتكاب جريمة.

وأشاد المري بجهود وانضباط والتزام العريف محمد عتيق، مثمناً أداءه المتميز الذي عزز من السمعة الطيبة لشرطة دبي عند الجمهور، وسعيه الدائم لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وقدم العميد علي غانم الشكر والتقدير للقائد العام لشرطة دبي على دعمه المتواصل لمنتسبي شرطة دبي، وحرصه على تعزيز هذه الجهود ومواصلة النجاحات، والإبقاء على مسيرة التميز والريادة التي تتميز بها شرطة دبي.

من جانبه، أعرب العريف محمد عتيق، عن شكره للقائد العام لشرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة واهتمامه بكل منتسبي شرطة دبي ومتابعته لعملهم ميدانياً، مؤكداً أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف له وحافز لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة جميع أفراد المجتمع.