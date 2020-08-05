عون يتعهد بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن انفجار بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى الرئيس اللبناني ميشال عون، ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع، الثلاثاء، وخلف أكثر من 100 قتيل، ونحو 4000 جريح، متعهداً بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الكارثة.

وقال عون، في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني، الأربعاء، إن الدولة مصممة على مواصلة التحقيقات في انفجار بيروت لمحاسبة المقصرين، مضيفاً: «سننزل أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار».

وأشاد عون بعمل الأجهزة الأمنية، والفرق الطبية منذ الليلة الماضية، داعياً الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار، وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. كما ناشد الرئيس اللبناني، الدول للإسراع بمساعدة بلاده في علاج الجرحى، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ، وبالعاصمة بيروت.

وقبل الظهر، تفقد عون، يرافقه قائد الجيش العماد جوزف عون، موقع الانفجار في مرفأ بيروت، حيث استمع الى شروح قدمها مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، وعدد من المسؤولين، والضباط، حول حجم الخسائر والأضرار، وعمليات الإنقاذ، ورفع الأنقاض. كما ترأس عون جلسة طارئة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، والوزراء.

وبحث المجلس في المستجدات في ضوء إعلان بيروت مدينة منكوبة، ولدراسة وإقرار الإنهاءات التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه، الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء. وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بحثا فيها الأوضاع العامة، والمستجدات.