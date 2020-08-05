تحديد الخلايا الجذعية الناقلة للإشارات من العين للدماغ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

حدد أطباء كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، لأول مرة الخلايا الجذعية في منطقة العصب البصري، التي تنقل الإشارات من العين إلى الدماغ، ما يسهم في تفسير تطور الشكل الأكثر شيوعاً للجلوكوما المسببة لفقدان البصر وتوفير طرق جديدة لعلاج العمى لدى البالغين.

وأجرى العلماء فحصاً للصفيحة العصبية البصرية، بعرض أقل من 1مم، والتي تقع بين أنسجة الشبكية الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والعصب البصري، واكتشفوا أن الخلايا السلفية للصفيحة هي المسؤولة عن عزل الألياف فور خروجها من العين، وتمكنوا من تأكيد وجود هذه الخلايا الجذعية باستخدام الأجسام المضادة والحيوانات المعدلة وراثياً، التي حددت علامات البروتين المحددة على الخلايا الجذعية العصبية.

وقال د. ستيفن بيرنشتاين، نائب رئيس قسم طب العيون والعلوم البصرية في الكلية: نعتقد أن هذه الخلايا، التي تسمى السلفية العصبية، موجودة في أنسجة العصب البصري عند الولادة وتبقى لعقود، ما يساعد على تغذية الألياف العصبية التي تشكل العصب البصري، وبدون هذه الخلايا تفقد الألياف مقاومتها للإجهاد، وتبدأ في التدهور ما يتسبب في تلف العصب البصري، وينتج عنه الجلوكوما.