شكرا لقرائتكم خبر عن متحف شرم الشيخ يستقبل 5500 قطعة أثرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
استقبل متحف شرم الشيخ القومي، بمحافظة جنوب سيناء بمصر، ما يقرب من 5500 قطعة أثرية نادرة، تمهيداً للافتتاح الوشيك، فيما قامت وزارة السياحة والآثار بتنفيذ مجموعة من اللافتات واللوحات الإعلانية على طول الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف.
وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن القطع الأثرية، التي استقبلتها المتاحف سيجرى توزيع عرضها، داخل واجهات العرض أو خارجها بشكل حر، على ثلاث قاعات، هي القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة، والتي سيتم افتتاحها قريباً.
وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الواجهات والإضاءة الخاصة، بما يعمل على إظهار الجانب الجمالي للقطع الأثرية، وجارٍ الانتهاء من أعمال العرض داخل القاعة الكبرى، وتجهيز مركبتي دهشور للعرض بأياد مرممي المجلس الأعلى للآثار، كما جرى تحديد مسار الزيارة، بما يتناسب مع العرض المتحفي للقطع الأثرية.
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