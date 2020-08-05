ليلة بكاء بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الثلاثاء، 4 أغسطس، ليلة بكت فيها العاصمة اللبنانية بيروت، ولبنان جميعاً، إثر انفجار مرفأ المدينة، الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين، فيما شرد 300 ألف شخص، وخلف دماراً هائلاً وراءه في الممتلكات، وصل إلى نصف العاصمة.

فلم يلبث لبنان الجريح الذي يحاول أن يضمد جراحه من آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتداعيات جائحة كورونا، ليباغته انفجار 2750 طناً من نيترات الأمونيوم المخزنة في مستوعب المرفأ، تاركاً مشاهد مأساوية مخلوطة بالدم والحطام وسحابة سوداء، عكست معاناة الأشقاء في لبنان.

تلك المشاهد من الخراب والدمار التي لم يعلن حتى الآن عن سبب حدوثها، تعيد إلى ذاكرتنا المشاهد الدامية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في هذا البلد المثقل بالنزاعات عام 1975 واستمرت إلى عام 1990، وأسفرت عن مقتل ما يقدر بـ 120 ألفاً، ونزوح ما يقرب من مليون شخص.

لبنان الذي كان ينتظر قصاصاً عادلاً غاب 15 عاماً في قضية اغتيال رئيس وزرائه الأسبق، رفيق الحريري، في 7 أغسطس/آب الجاري، بعدما انفجرت شاحنة ملغومة محملة بما يصل إلى 3000 كيلوجرام من المواد شديدة الانفجار بالقرب من فندق سان جورج في 14 فبراير/شباط 2005، أضحى الآن يبحث عن قصاصين للحريري ومرفأ بيروت.

أولى دموع بيروت ذرفها محافظها، مروان عبود، وهو يتحدث عن الانفجار الضخم عندما قال: إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا في الانفجار الأزل حيث هرعوا للمساعدة قبل أن يحدث الانفجار الثاني ويخلف وراءه المئات، مشبهاً ذلك بما حصل في اليابان بهيروشيما وناجازاكي.

وتابع: «ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية.. هذه مصيبة على لبنان». وخلال قوله «ما يحصل للشعب اللبناني كثير»، ذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر. وختم حديثه بالقول: «أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء».