بعد دمار صومعة الحبوب الرئيسية في بيروت.. هل يواجه لبنان أزمة طحين؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناشيونال المحلي الإخباري، نقلاً عن مسؤول بوزارة الاقتصاد، الأربعاء أن لبنان لا يواجه أزمة طحين ولديه 35 ألف طن من الطحين في المطاحن، على الرغم من أن صومعة الحبوب الرئيسية في ميناء بيروت تضررت إزاء انفجار ضخم الثلاثاء.

وأبلغ المسؤول القناة الإخبارية بأن لبنان يسعى على الفور إلى نقل أربع سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء طرابلس.

في سياق متصل، قال مدير ميناء طرابلس، أحمد تامر، لرويترز، الأربعاء، إن ميناء ثاني أكبر مدن لبنان لا يحوي صوامع حبوب، لكن من الممكن نقل القمح مباشرة إلى منشآت تخزين في مطاحن على بعد كيلومترين تقريباً، وتبلغ طاقة تخزين الصومعة الرئيسية في ميناء بيروت 120 ألف طن من الحبوب، لكنها دُمرت بفعل انفجار ضخم الثلاثاء، وأضاف أنه توجد خطط لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في طرابلس.