665246 ترخيصاً اقتصادياً في الإمارات مع نهاية يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات 665246 ترخيصاً مع نهاية شهر يوليو الماضي بزيادة 1.9% مقارنة مع 652885 في ديسمبر من العام 2019 وفقاً لإحصائيات السجل الوطني الاقتصادي.

وأشارت الإحصائيات إلى تركز أكثر من 81% من تراخيص الأنشطة الاقتصادية في ثلاث إمارات هي بالترتيب دبي وأبوظبي والشارقة، وذلك رغم النمو المسجل في نشاط التراخيص في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.

وتستحوذ إمارة دبي على نحو 46% من إجمالي تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة.. فيما بلغت حصة أبوظبي 23% والشارقة 14% وتوزعت بقية النسبة على الإمارات الأخرى.

ويلاحظ من خلال التطورات التي شهدها القطاع أن النسبة الأكبر من التراخيص من حيث الشكل القانوني سجلت لصالح المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة التي تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي عدد التراخيص الصادرة في الدولة تلتها المؤسسة الفردية بنسبة 33% تقريباً ثم جاءت بعد ذلك بقية الأشكال القانونية للشركات، ومنها الشركات المساهمة الخاصة والعامة وشركات التضامن والتوصية البسيطة وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى للشركات.

(وام)