5.5 مليون زائر لبوابة حكومة الإمارات في ستة أشهر بزيادة 50%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بلغ عدد مستخدمي البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات «U.AE» ما يربو على خمسة ملايين ونصف المليون، خلال النصف الأول من عام 2020 بزيادة 50% عن عام 2019. وقد بلغ عدد زيارات صفحات البوابة قرابة ثمانية ملايين زيارة، فيما تجاوز عدد مشاهدات صفحاتها 12 مليوناً ونصف المليون مشاهدة.

وتقدم البوابة الرسمية لحكومة الإمارات المعلومات والخدمات التي تهم المواطنين، والمقيمين، والزوار، والمستثمرين، وهي بمثابة المرجع الأول لمعلومات الحكومة على الإنترنت. حيث يأتي إليها الزوار للبحث عن مستجدات الحكومة وقوانينها وسياساتها، وخدماتها، وتوجهاتها.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع الحكومة الذكية، بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية: تعد البوابة واجهة الحضور الحكومي على الإنترنت، وهي منصة مشتركة للجهات الحكومية عموماً، وتمثل أحد تجليات روح الفريق بين الهيئة وتلك الجهات. ولدينا في الفريق التنفيذي فريق فرعي مختص بمحتوى البوابة والمشاركة الرقمية، حيث تُعتبر البوابة ومكوناتها جزءاً مهماً من معايير تطور الحكومات الرقمية بحسب استبيان الأمم المتحدة الذي يصدر كل عامين في هذا الشأن.

وشهدت البوابة في الفترة الأخيرة جهداً كبيراً لإثراء محتوياتها بناء للظروف الاستثنائية المستجدة، حيث تمت إضافة أكثر من 40 صفحة جديدة على البوابة لتغطية المبادرات والإجراءات الاحترازية التي سنتها الحكومة للتصدي لهذا الظرف الاستثنائي. وقد تناولت هذه الصفحة معلومات مفصلة حول الجهود الحكومية لاحتواء الفيروس، والحد من انتشاره، بما يضمن سلامة مواطني، ومقيمي الدولة، واستمرارية الخدمات الحكومية، والأعمال، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية. وزار هذا الصفحة أكثر من نصف مليون مستخدم منذ إطلاقها في أواخر مارس/ آذار عام 2020. كما تمت أيضاً إضافة صفحة جديدة للخدمات الحكومية الرقمية والمتاحة على مدار الساعة بهدف تسهيل إنجاز المعاملات عن بعد، بما يضمن سلامة المتعاملين. وقد زار هذه الصفحة أكثر من 750 ألف مستخدم.