إصابة زوجة سفير هولندا في لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، فقد أصيبت زوجة السفير بجروح بليغة، وكذلك كشف إصابة أربعة أشخاص آخرين فيها.

ووفقا لـ"رويترز"، أكد المتحدث باسم الوزارة، أن "زوجة السفير يان والتمانس نقلت إلى المستشفى".

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ولفت إلى أن الانفجار الهائل ألحق أضرارا ملموسة بمبنى السفارة الهولندية في بيروت، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين فيها.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.