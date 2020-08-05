أمستردام- سبوتنيك. وأعلن السفير عن "تنظيم حملة لجمع التبرعات تضامنا مع الشعب اللبناني خلال الأيام القادمة بمشاركة الجالية اللبنانية ومن يرغب في تقديم التبرعات إلى المتضررين من الانفجارات، وستعرف ألية هذه الحملة قريبا".
© AP Photo / Vahid Salemi
وأوضح أن لبنان الآن "بحاجة إلى جميع أنواع الدعم نظرا لضخامة الانفجار والخسائر الفادحة"، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك تأمين للمساعدات الطبية والغذائية، ولكن لم تحدد الحكومة اللبنانية حتى الآن ماهية المساعدات لأننا في انتظار التقرير كامل عن الأضرار والاحتياجات".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان في هولندا يعلن عن حملة لجمع التبرعات تضامنا مع بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.