وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلي بيروت بشكل عاجل".
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وكان السيسي قد أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء.
وأعرب الرئيس المصري، عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.
وأكد على تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من السيسي... طائرات مصرية تستعد للتوجه إلى لبنان بشكل عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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