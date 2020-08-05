ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، صباح اليوم، في قصر قرطاج لكل من وزير الدفاع عماد الحزقي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.
وأضاف البيان: "أذن رئيس الدولة بأن يتم على وجه السرعة إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة عشرات الأبرياء وأسفر عن إصابة آلاف المواطنين".
© AP Photo / Hussein Malla
وأشار البيان إلى أن "تونس ستتكفل برعاية 100 جريح من المصابين جراء الانفجار وسيتم علاجهم بكل من المستشفى العسكري وبباقي المستشفيات التونسية".
كما أكد البيان على تضامن تونس مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة، واستعدادها الدائم للوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الإنساني الذي يحتم مزيدا من تعزيز التضامن والتآزر بين الشعوب.
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يأمر بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.