الرئيس اللبناني: ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت

وقال، بحسب ما نقلته مراسلة "سبوتنيك": "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق".

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ونوه الرئيس اللبناني عن همة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة، وقدموا بذلك صورة ناصعة عن روح الوطنية والخير التي تحركهم، وكذلك نوه بعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والإسعافية والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج الإطفاء واستنفارها لتقديم الإسعافات ونقل المصابين إلى المستشفيات وتأمين المسكن للعائلات التي تضررت مساكنها.

ودعا الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.

وتوجه عون بالشكر إلى "كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا بنا وعبروا عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانب شعبه، وأناشدهم الإسراع بمساعدتنا لدعم مستشفياتنا وعائلاتنا المنكوبة وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت خصوصاً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة".

وختم: "في هذه اللحظة الحزينة أتوجه بقلبي ومشاعري إلى عائلات الشهداء مقدِّماً لهم تعزيتي الحارة وأسأل الله أن يشفي الجرحى ويضمد القلوب المكسورة ويمدنا جميعاً بالطاقة والعزم للوقوف والتعاضد لمواجهة الحروق التي شوهت وجه بيروت، هذه المدينة العريقة والمحبة للحياة التي صدم ألمها بالأمس العالم".