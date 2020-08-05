سعد الحريري من أمام ضريح والده: قتلوا بيروت بالأمس

وقال الحريري، في تصريح صحفي من أمام ضريح والده، إن "بيروت مذبوحة ولا كلمات معبرة، وليس هناك بيروتي غير مصاب اليوم"، مضيفا أنه يجب إجراء تحقيق، والاستعانة بأصدقاء من الخارج، لمعرفة سبب الانفجار الذي اندلع في مرفأ بيروت.

وأضاف: "قتلوا بيروت أمس‎"، قائلا: "لا أعلم ما إذا كان سيتم تأجيل موعد إعلان حكم المحكمة الدولية، بشأن اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري".

Advertisements

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، فيما قرر مجلس الوزراء اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، وقال رئيس الوزراء حسان دياب: "الصدمة كبيرة جداً. ملف التحقيق أولوية".

كما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنه "ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، التي تحولت إلى مدينة منكوبة، إنه وقت الحزن على شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا، والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن، والتعاضد، كي نتجاوز معا ​الآثار الكارثية".