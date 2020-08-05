وزيرة الإعلام اللبنانية: المسؤول والمقصر سيحاسبان

وقالت عبد الصمد: "المسؤول والمقصر سيحاسبان، صلواتنا وقلوبنا الآن هي مع أهالي الشهداء في مصابهم الأليم"، بحسب ما ذكرت قناة "mtv" اللبنانية.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir

وتفقدت وزيرة الإعلام مستشفيي جبل لبنان ورفيق الحريري الحكومي، قبل التوجه إلى وسط بيروت وضواحيها لتفقد الأضرار، حيث جالت على المحال المتضررة في مار مخايل والجميزة وتحدثت إلى مواطنين، بحسب القناة.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدفاع بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

Advertisements

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.

وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وأن تقارير أمنية كانت قد اشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.

وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعددا من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة 5 أيام للانتهاء من التحقيق.