باكستان والهند متضامنتان مع لبنان إثر انفجار بيروت

إسلام أباد - نيودلهي / الخليج 365

أعربت كل من باكستان والهند عن تضامنهما مع لبنان على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في تغريدة على تويتر: "نألم بشدة لسماع خبر الانفجارات الهائلة التي وقعت في بيروت وخلفت أرواحا ثمينة وآلاف الجرحى".



وأضاف: نتضامن مع أشقائنا اللبنانين في ساعتهم العصيبة، ونشاطرهم الألم والحزن، راجين من الله الشفاء العاجل للجرحى، والقوة للثكالى".

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، عن صدمته وحزنه إزاء الانفجار الضخم الذي وقع أمس في بيروت.

وقال مودي في تغريدة على تويتر: صدمت وحزنت من الانفجار الكبير في مدينة بيروت والذي أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

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وأضاف: "مشاعرنا وصلواتنا مع العائلات الثكلى والمصابين".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقارير الأولية أنه نجم عن انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوي "موادا شديدة التفجير".

وأسفر الانفجار عن سقوط 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، وفق تصريح متلفز للأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.



وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار الكارثي.



ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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