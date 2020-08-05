البطريرك الراعي يدعو لإنقاذ بيروت بمنأى عن أي اعتبارات سياسية

الخليج 365

دعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأربعاء، دول العالم إلى تجنب الاعتبارات السياسية في إنقاذ بيروت، بعد انفجار المرفأ الذي أسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وأطلق الراعي نداءً إلى الأمم المتحدة وسائر دول العالم بتقديم مساعدات فورية لإنقاذ بيروت من محنتها، في رسالة أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقال الراعي: "أتوجه إلى الدول الشقيقة والصديقة وإلى الدول الكبرى، والأمم المتحدة، أن تبادر مشكورة إلى تقديم المساعدات الفورية لإنقاذ مدينة بيروت بمنأى عن أي اعتبار سياسي، لأن ما جرى يتعدى السياسة والصراعات".

وأضاف: "اتوجه إليكم لأني على ثقة بأنكم تحبون لبنان وستلبون النداء. اتوجه إليكم لأني أعرف مدى رغبتكم في أن يعود لبنان إلى دوره التاريخي في خدمة الإنسان والديمقراطية والسلام في الشرق الأوسط والعالم".

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وأوضح راثيا: "بيروت مدينة منكوبة. بيروت عروس الشرق وقبلة الغرب جريحة. كأنها ساحة حرب من دون حرب. دمار وخراب في كل شوارعها وأحيائها وبيوتها".

وأضاف قائلا: "لبنان الذي قدم للعالم الحرف يستأهل (يستحق) أن يكون أشقاؤه وأصدقاؤه إلى جانبه بما يسعفه، لإعادة ترميم عاصمته من خلال إنشاء صندوق سريع بإشراف أممي لتوزيع هذه المساعدات".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "موادا شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.



ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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