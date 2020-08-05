وزير لبناني ينفي حدوث أزمة مرتقبة للطحين والخبز

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



نفى وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، الأربعاء، حدوث أزمة طحين وخبز في بلاده خلال الفترة القريبة المقبلة، عقب التفجير الذي هزّ مرفأ بيروت وخلّف وراءه دمارا في أرجاء العاصمة، وذهب ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى.



وفي بيان صحفي صادر عن مكتبه، قال نعمه: "أعددنا دراسة بالتنسيق مع المعنيين.. تأكدنا أن كمية الطحين في الأسواق والقادمة في طريقها إلى لبنان تلبي حاجة السوق لفترة طويلة.. وبالتالي لا أزمة طحين وخبز".



ويتضمن المرفأ، صوامع لخزن القمح المستورد من الخارج لحين نقله إلى مخازن دائمة في مختلف المحافظات اللبنانية، كانت تضررت جميعها جراء الانفجار.



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والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوى "موادًا شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.



ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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