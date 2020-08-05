شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح طريقة تحديث بيانات رب الأسرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات لدى رب الأسرة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.
ووجه مستفيد، استفسارًا إلى حساب المواطن، قائلًا: “هل يوجد تحديث لرب الأسرة ومؤهل”.
وأجاب حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن قائلًا: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى”.
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