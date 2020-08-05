شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح طريقة تحديث بيانات رب الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات لدى رب الأسرة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مستفيد، استفسارًا إلى حساب المواطن، قائلًا: “هل يوجد تحديث لرب الأسرة ومؤهل”.

وأجاب حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن قائلًا: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى”.