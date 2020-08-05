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"زين" تُعيد افتتاح أفرعها في "المطار" و"الحمراء" بحُلّة جديدة

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إعادة افتتاح أفرعها الرئيسية في كُل من مطار الكويت الدولي ومركز الحمراء للتسوق بحُلّة جديدة، وهي الأفرع التي تتخطى مفهوم الفرع التقليدي من خلال توفيرها لتشكيلة كبيرة ومتنوعة من أحدث المُنتجات الإلكترونية والأجهزة الذكية من كبرى العلامات التجارية العالمية، وذلك مع مُراعاة تطبيق كافة الإرشادات والاشتراطات الصحية لضمان سلامة عملائها وموظّفيها.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إعادة افتتاح الأفرع بشكلها الجديد أتى بعد النجاح الكبير الذي لاقاه فرع جمعية مشرف التعاونية، والذي تم إعادة افتتاحه العام الماضي بالمفهوم نفسه، وكان يُعتبر الأول من نوعه لشركة اتصالات في الكويت، حيث حرصت زين على تطبيق هذا التوجه في فرعها الرئيسي بمطار الكويت الدولي كونه يُمثّل الوجهة الأولى للقادمين والأخيرة للمُغادرين، ويأتي بالتزامن مع خطط الدولة لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطلع شهر أغسطس، كما تم تطبيق التغيير نفسه في فرع مركز الحمراء للتسوق كونه يُمثّل إحدى أكبر وأفخم الوجهات التجارية في البلاد.

وأوضحت زين أن أفرعها الجديدة تتميز بتقديم أحدث عروضها الخاصة والحصرية لعملائها من فئتي الدفع الآجل والمُسبق، بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع خدمات رعاية العملاء، كما أنها توفّر مجموعة من أحدث الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات الأصلية التي تُقدّمها لعشّاق التكنولوجيا من كبرى العلامات التجارية العالمية، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، والسماعات بأنواعها، وأغطية الحماية، وغيرها.

وأضافت الشركة أن أفرعها الجديدة تُوفّر أيضاً ركناً خاصاً لتجربة شبكة زين للجيل الخامس 5G فائقة السرعة وفرصة التعرف على كل ما تقدمه هذه التكنولوجيا الثورية، بالإضافة إلى ركن خاص لحلول وخدمات علامةZain LIFE المُبتكرة في مجالات أمن المنازل، والتي تتضمن حلول أمن المنزل الذكي ككاميرات المراقبة الذكية، ومستشعرات الحركة، وكاشف الدخان الذكي، وغيرها الكثير.

وأشارت زين إلى أن عدداً من أفرعها الجديدة تحتوي أيضاً على الفرع الذكي، والذي يُعتبر أول شاشة لمس رقمية للخدمة الذاتية من نوعها تُطلقها شركة اتصالات في الكويت، حيث يُقدّم الفرع الذكي خدمات جديدة كُلّياً لعملاء زين، ويعمل بشكل آلي من خلال تكنولوجيا متطوّرة من غير الحاجة للتواصل مع موظّف الفرع، مما يُقدّم للعميل تجربة مميزة وسلسة لإتمام مجموعة كبيرة من المعاملات ذاتياً بكل بسرعة وسهولة.

وأكدت الشركة على التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية الرسمية في الأفرع التي تم إعادة افتتاحها للحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها، سواءً من ناحية الإجراءات الصحية كالتعقيم وأخذ درجات الحرارة، والاشتراطات الاجتماعية المُتمثّلة في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها.

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وبينت زين أن خطة إعادة افتتاح الأفرع شملت العديد من الإجراءات الصحية الصارمة، والتي بدأت مع عمليات تطهير وتعقيم الأفرع والأثاث والأجهزة المُستخدمة فيها بشكل شامل قبل افتتاحها، وتم تركيب الكاميرات الحرارية لرصد حرارة الجسم عن بُعد من غير الحاجة للتلامس من على بعد متر واحد، مما يُحقق أهداف التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الرسمية، كما تم تركيب حواجز شفافة للفصل بين العملاء وموظفي الأفرع بشكل آمن أثناء إجراء المُعاملات مع إمكانية مرور الصوت بكل انسيابية لتحقيق أفضل تجربة مُمكنة لخدمة العميل.

وأضافت الشركة أنها قامت أيضاً بتزويد الأفرع وأجهزة الخدمة الذاتية فيها بملصقات ولوحات إرشادية لتذكير العملاء بالإجراءات الصحية وأهداف التباعد الاجتماعي الواجب اتباعها عند الانتظار، كما تم إغلاق بعض المقاعد داخل الأفرع لضمان ترك مسافة كافية بين العملاء عند الجلوس.

كما أكدت زين أنها قامت بتدريب موظفي الأفرع على جميع الاشتراطات الصحية الجديدة، ومنها لبس الكمام بشكل مُستمر، وعدم السماح بدخول أي شخص لا يلتزم بالإجراءات الصحية الرسمية أو تُرصد له حرارة جسم فوق الطبيعية، كما يتم تطهير وتعقيم الأفرع بشكل دوري وفق أعلى المعايير الصحية العالمية قبل فتحها، ويتم تعقيم أجهزة الدفع (كي-نت) والأقلام المُستخدمة للتوقيع بعد كُل مُعاملة فوراً، هذا بالإضافة للحفاظ على أي أوراق رسمية ضرورية في مكان آمن وغير مكشوف.

وتسعى الشركة إلى تغيير المفهوم القديم للفروع، لتنقل عملائها إلى مرحلة جديدة من الخدمات التي تقدم مفهوماً استثنائياً متجدداً، وذلك من خلال توافر أحدث أنواع الأجهزة الذكية، وخدمات الاتصالات وشاشات اللمس الإلكترونية الحديثة، والاكسسوارات المتنوعة وغيرها، حيث تزود زين فروعها بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة غنية للعميل بشكل دائم ومستمر.

وأضافت زين أنها قامت بإعادة افتتاح عدد من الأفرع الأخرى بغرض تقديم نفس التجربة الفريدة من نوعها لعملائها في أكبر عدد ممكن من المناطق، والتي تشمل أفرع جمعية مشرف التعاونية، وجمعية سعد العبدالله، وجمعية السلام، وجمعية مبارك العبدالله، ومنطقة الجابرية، وأسواق القرين.

وأكدت زين أنها تبحث دائماً عن أبرز متطلبات واحتياجات عملائها، وفي مقدمتها راحة العميل وإنجاز معاملاته بالسرعة المطلوبة، والتواجد في أقرب نقطة، حيث لن تتوانى عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية بهدف الارتقاء بمستوى جودة وأداء فروعها وطاقاتها البشرية بما يتناسب مع ريادتها وحجم النمو في قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.