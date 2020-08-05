تحول ملحوظ في الخدمات الرقمية لتحسين كفاءة منظومة العمل في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تشهد إمارة أبوظبي تحولاً ملحوظاً على صعيد الانتقال إلى عالم الخدمات الرقمية مدفوعاً بحزمة المبادرات المتنوعة التي أطلقتها حكومة أبوظبي، والرامية إلى دفع عجلة التحول الرقمي وضمان تحقيق رؤية العيش في مجتمع رقمي متطور يتيح لأفراده إنجاز ما يحتاجون إليه من خدمات عبر قنوات رقمية آمنة وسلسة وخالية من التعقيد.

وتستهدف هذه المبادرات تحسين كفاءة منظومة العمل الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة للسكان من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات والحلول الرقمية لخدمة أفراد المجتمع عبر جميع المناطق على امتداد الإمارة وذلك بما يتماشى مع أهداف برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

ويوفر الانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الرقمية العديد من المزايا التي تشمل جميع الأطراف. فبالنسبة للجهات الحكومية، تتيح الخدمات الرقمية توفير ساعات العمل وخفض التكاليف وتعزيز جودة وكفاءة العمليات ودقة البيانات المدخلة، بينما توفر هذه الخدمات للمتعاملين مع الجهات الحكومية الوقت والجهد، وتمنحهم متسعاً من الوقت للتركيز على أنشطة أهم مثل تطوير أعمالهم وقضاء المزيد من الأوقات مع عائلاتهم.

وتشكل منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي نحو المستقبل الرقمي، حيث تعتبر الأساس الذي تستند إليه جميع المبادرات والبرامج الحكومية الهادفة إلى ضمان الانتقال السلس من الخدمات الحكومية التقليدية إلى عصر الخدمات الرقمية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من الخدمات والمنصات الحكومية والتي كان من بينها منصة «الحكومة المتكاملة» التي تعد مثالاً على الخدمات التي أطلقتها حكومة أبوظبي من خلال منظومة «تم»، حيث توفر المنصة نظام عمل شامل لتمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من تبادل الوثائق والبيانات التي تخص الأفراد والشركات رقمياً من خلال قنوات آمنة وموثوقة. كما شملت تلك المبادرات أيضاً إطلاق منصة «سداد أبوظبي» والتي تعد منظومة دفع رقمية آمنة يستطيع من خلالها المتعامل دفع كافة رسوم الخدمات الحكومية لجهات مختلفة عبر واجهة موحدة.

ولا تزال منظومة خدمات «تم» تسعى إلى المزيد من الراحة والسعادة لسكان إمارة أبوظبي عبر الاستمرار في العمل على مبادرات ومشاريع من شأنها أن تجعل تجربة الخدمات الحكومية الرقمية أكثر سلاسة وأمناً وراحة، وذلك بفضل التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية في الإمارة ووفق رؤية تضع راحة المتعامل على قمة الأولويات.