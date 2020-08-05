447 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» بتراجع 38%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن تسجيل إجمالي عوائد بنحو 2.47 مليار درهم (672.6 مليون دولار)، خلال النصف الأول 2020، بتراجع 8.5% مقارنة بـ2.7 مليار درهم (735.2 مليون دولار) في النصف الأول 2019.

وبلغ صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 446.6 مليون درهم (121.7 مليون دولار)، مقارنة مع 732.3 مليون درهم (197.1 مليون دولار)، في الفترة المقابلة من عام 2019، بتراجع 38%.

وبلغ هامش الربح قبل الضرائب 20%، والعائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 8.9%، كما بلغ صافي الدين إلى حقوق المساهمين 2.51 مرة، والديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين 62%.

ووصلت السيولة المتاحة إلى 2.82 مليار دولار، والأصول غير المرهونة 6.5 مليار دولار، وبلغ استخدام الأسطول 99.2%.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: تميزت نتائجنا المالية للنصف الأول 2020 بسيولة قوية ووفيرة، مع تحسن في الميزانية وانخفاض الربحية. وقد انخفض صافي الدخل في النصف الأول من عام 2020 بشكل أساسي بسبب انخفاض عدد الطائرات في محفظة الطائرات المملوكة بواقع 23 طائرة، وانخفاض مبيعات الأصول الذي أسفر عن تراجع المكاسب الناشئة عن بيع الأصول، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع مخصصات المستحقات التجارية، مقابل تراجع في مصاريف الفائدة.

وأضاف: لغاية هذه اللحظة، قدمنا حلولاً هامة على صعيد تأجيل الإيجار من شأنها خلق القيمة لكل من عملائنا، و«دبي لصناعات الطيران». وحتى تاريخ 31 يوليو/ تموز 2020، وافقنا على طلبات تأجيل للإيجار من 34 شركة طيران بقيمة إجمالية للإيجارات بلغت 16% من الإيرادات السنوية المعلنة، كما نقوم حالياً بتقييم طلبات تأجيل للإيجار من 24 شركة طيران أخرى، وتناهز القيمة الإجمالية لهذه الطلبات 13% من الإيرادات السنوية المعلن عنها. ونتوقع تقديم مساعدة إضافية لعملائنا، كما نتوقع ازدياد المتأخرات.

وتابع: حتى 30 يونيو/ حزيران 2020، بلغت السيولة المتاحة لدينا 2.8 مليار دولار. وخلال النصف الأول من العام، أعدنا شراء سندات بقيمة 187 مليون دولار، ويبلغ التفويض المتبقي لإعادة الشراء 229 مليون دولار. واختتم تارابور بالقول: لقد ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون غير المضمونة من الدرجة الاستثمارية في مطلع شهر يوليو/ تموز.