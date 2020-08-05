«سياج» سلاح «جمارك دبي» في كشف المواد الممنوعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توجت «جمارك دبي» جهودها في قطاع التفتيش الجمركي بإطلاق مشروع «سياج»، وهو مبادرة مبتكرة وذكية لمراقبة المنافذ الجمركية في دبي، وتعتمد المبادرة على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمتفجرات، وطائرة من دون طيار، كما تعتمد على العنصر البشري المتواجد على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، إضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية «k9» المساندة في عمليات الاستهداف الميدانية والتفتيش ضمن الحرم الجمركي.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس، مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نشعر بالفخر لتطوير منظومة متكاملة ذكية لمراقبة الحدود وتسهيل التجارة المشروعة، انطلاقاً من دورنا في ترسيخ موقع دبي عاصمة المال والأعمال وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن هذا المشروع المتكامل سيعزز الارتقاء بالأعمال الجمركية من خلال التنسيق والتعاون بين سلطة الجمارك والموانئ والجهات ذات الصلة.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: تؤدي جمارك دبي دوراً عالمياً بارزاً في مكافحة المواد الممنوعة والمخدرات، خاصة في ظل تطور الأعمال التجارية وسلاسل الإمداد براً، وبحراً، وجواً، مشيراً إلى أن عدد ضبطيات المخدرات على مستوى دولة الإمارات بلغ 4450 ضبطية جمركية في عام 2019، كما تتعاون جمارك دبي مع الجهات العالمية ذات الصلة لاستهداف الشحنات المشبوهة والخطرة، وتتبعها قبل وصولها إلى الدولة.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي: تضمنت مبادرة «سياج» خطة إعادة توزيع السفن في المنطقة الساحلية حسب ملاءمة الموانئ (ميناء الحمرية ومنطقة الخور وميناء راشد والمرفأ)، والواجهة البحرية، مع الأخذ بأهمية تسهيل وانسيابية التجارة.

وأشار بوسناد إلى أن مبادرة «سياج» تستند في تأدية مهامها إلى عدة وحدات مترابطة كوحدة الأنظمة التكنولوجية المتطورة، ووحدة العنصر البشري المدرب على أعلى المستويات، وقاعدة بيانات مركزية تتم تغذيتها بصفة دورية، وأجهزة الفحص والتفتيش، ووضع حد فاصل بين الحرم الجمركي، ومنطقة دخول الإمارة من خلال خلق سياج ذكي في منطقة الخور، والمرفأ، وميناء راشد، يتكون من كاميرات عالية الجودة تغطي كل أرجاء الحرم الجمركي للمنافذ، وحساسات، ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص للقيام بعملية التحليل والاشتباه، وزورق مجهز بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى موانئ المنطقة الساحلية كإجراء استباقي للإبلاغ عن أي مخاطر قد تحملها السفينة، وفرق تدخل ميدانية تتواجد على مدار الساعة، كما ستتم الاستفادة من وحدة طائرات «الدرون» ذات التقنية العالية في المراقبة الجوية للمنافذ الجمركية والمياه الإقليمية لتزويد مركز تحليل البيانات بصور فورية للسفن والحاويات والشاحنات لتحليلها، والاستفادة منها في تغذية قاعدة البيانات.