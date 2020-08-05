العالم يتأهب لمساعدة لبنان.. أطقم طبية وإغاثية لـ «بيروت المنكوبة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يتخلف العرب والعالم عن تقديم يد المساعدة العاجلة إلى «بيروت المنكوبة»، بعيد الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، الذي أودى بحياة أكثر من 100 قتيل، وأكثر من أربعة آلاف مُصاب، مخلفاً وراءه دماراً هائلاً ومفقودين يبدو أنهم أكثر عدداً من الذين لقوا حتفهم في هذه المأساة، وكان سبب الانفجار 2700 طن من مادة الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت، على خلفية نزاع قضائي.

وأعلنت دولة الإمارات، عن إرسال إمدادات طبية إلى لبنان عبر شركة «دبي ايروينج»، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فيما قامت مصر بفتح أبواب المستشفى الميداني المصري في بيروت أمام الجرحى، لتقديم كافة المساعدات الممكنة للأشقاء في لبنان، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأنه أجريت اتصالات بين البلدين للوقوف على كيفية تقديم المساعدات اللازمة التي يحتاج إليها لبنان.

وأعلنت مجموعة من دول العالم عزمها تقديم المساعدات للبنان، فيما لم تعلن بعد عن طريقة تقديم هذه المساعدات أو متى، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وألمانيا وغيرها. فيما أعنت وزارة الطوارئ الروسية، عن إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة على إزالة أنقاض الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وتحركت المملكة العربية السعودية ميدانياً بعد ساعات قليلة من الانفجار، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة بيروت، وانطلقت فرق إسعاف جمعية «سبل السلام» إلى بيروت للمساعدة على نقل الجرحى.

وذكرت «صحيفة عكاظ» السعودية، أن المجموعات الطبية تحركت من مركز الأمل الطبي في عرسال التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي، وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية، وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

من جانبه، أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، وذكر تلفزيون «المملكة» الرسمي، أن الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى جمهورية لبنان، مضيفاً: المستشفى الميداني سيضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان، في المقابل، أعلن الديوان الملكي الهاشمي في بيان، الأربعاء، تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي اعتباراً من الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، حداداً على ضحايا الانفجار.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الكويتية، إنها جهزت شحنة عاجلة من المساعدات الطبية من أجهزة وأدوية ومستلزمات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت، وأوضحت الوزارة تنسيقاً مشتركاً مع وزارة الخارجية لتجهيز ونقل الشحنة بالتعاون مع وزارة الدفاع عبر طائرة عسكرية.

كذلك قام العراق بإرسال فريق طبي مكون من استشاريين وممرضين متخصصين في مجالات عدة، إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية.

بينما أعلن قصر الإليزيه، نقل مساعدات إلى لبنان، الأربعاء، عبر طائرتين عسكريتين تقلان فريقاً من الأمن المدني وعدة أطنان من المعدات الطبية ومركزاً صحياً متنقلاً، وستقلع الطائرتان من مطار رواسي شارل ديغول في منتصف النهار على أن تصلا بعد الظهر كما أوضح الإليزيه، وستنقلان فريقاً من الأمن المدني مكوناً من (55 شخصاً و15 طناً من المعدات) ومركزاً صحياً متنقلاً يشمل ستة أطنان من المعدات ويتيح معالجة 500 جريح.

وأكدت قبرص أنها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية للبنان، وقال وزير خارجيتها، نيكوس كريستودوليدس: قبرص مستعدة لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وإرسال فرق طبية إذا اقتضى الأمر، بينما قال وزير الداخلية التشيكي، يان هاماسك: إن لبنان قبل عرضاً بإرسال فريق من 37 رجل إنقاذ وكلاب بوليسية إلى العاصمة بيروت، فيما عرض الرئيس الإيراني، حسن روحاني الأربعاء، تقديم المساعدة الطبية إلى لبنان بعد الانفجار الضخم.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، قد طالب في خطاب، بعيد الانفجار، الدول الشقيقة والصديقة، بأن تقف إلى جانب لبنان، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، فيما أعلن وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.