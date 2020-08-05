تعزيز البنية التحتية للمساجد بأبوظبي بتكلفة 14 مليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تواصل بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ مشروع متكامل يستهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات والطرق والمواقف لعدد من المساجد في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، حيث تشمل أعمال المشروع كلاً من: مدينة خليفة، الفاية، الشامخة، الرحبة، الباهية الجديدة، الختم، بني ياس، مدينة محمد بن زايد، شخبوط، الشوامخ / مسجد شيخ زايد الكبير وغرب 48 وغرب 01-14 وشرق 38 وشرق 01-20، غرب 9 وبتكلفة تتجاوز 14,168,935.85درهم، وبمعدل إنجاز يتراوح بين 90 -100 %.

وأكدت البلدية أنها تسعى من خلال هذه المشاريع إلى الارتقاء بجودة الحياة، وإسعاد السكان، وفي الوقت ذاته تعزيز منظومة المرافق الخدمية التي تحقق تطلعات المجتمع، كما تستهدف هذه المشاريع إيجاد بيئة مثالية حول المساجد من طرق ومواقف وإنارة وخدمات أخرى تتناسب مع حجم التطور والنماء الذي تشهده أبوظبي على كافة الصعد.

وأوضحت أن مشروعها بخصوص مساجد جزيرة أبوظبي (شرق -غرب)، والبر الرئيسي يتضمن توفير المواقف، والطرق للمساجد وتنظيم الحركة المرورية، حيث بلغ عدد المواقف الخاصة بالمساجد في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي (1073) موقفاً، وتنفيذ 3,439 متراً طولياً من طرق الخدمة للمساجد، وتركيب 13,462 متراً طولياً من الكربستون في الساحات الخارجية للمساجد، وتنفيذ 22,167 متراً مربعاً من ممرات المشاة، وتنفيذ 1,799متراً طولياً لأعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، وتركيب 92 عمود إنارة للمساجد، وتركيب 198 لوحة مرورية أمام المساجد، وتنفيذ 2,466 متراً مربعاً من أعمال تخطيط الطرق للمساجد، وتوفير 45 موقفاً لأصحاب الهمم أمام المساجد.

وأشارت البلدية إلى أن أعمال المشروع شملت العديد من المحاور لخدمة المساجد منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء مداخل ومواقف للسيارات، أعمال كربستون والبلاط، أعمال ممرات للمشاة، أعمال تسوية، أعمال الأسفلت، شبكة تصريف مياه الأمطار، أعمال تخطيط الطرق، أعمال اللوحات المرورية، أعمال شبكة إنارة، أعمال التجميل الطبيعي، وأعمال الحمايات للخدمات القائمة.