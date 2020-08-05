53 ألف إصابة و1300 وفاة بـ«كورونا» في أمريكا خلال 24 ساعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتحدة 1302 وفاة جديدة مرتبطة بـ«كوفيد-19»، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى أكثر من 156 ألفاً، تمّ إحصاؤها في البلاد مُنذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين للمرّة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما سجّلت الولايات المتحدة 53.847 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4.77 مليون عدد الإصابات في البلاد، بحسب الجامعة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في العالم، لكن على الرغم من ذلك فقد اعتمد الرئيس، دونالد ترامب، الثلاثاء، لهجة متفائلة، وقال خلال مؤتمر صحفي حول «كورونا» في البيت الأبيض إنّ «بعض المؤشّرات تُظهر أنّ جهودنا المضنية لاحتواء الفيروس تسير في الواقع بشكل جيّد جداً، بخاصّة من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً».

ويواصل الملياردير الجمهوري تبرير الزيادة في عدد حالات الإصابة التي تُسجّلها البلاد، بالعدد الكبير من الاختبارات التي يتمّ إجراؤها، مضيفاً: الولايات المتحدة تقوم، وحدها، خلال أسبوع، باختبار عدد أشخاص أكثر من العديد من البلدان الكبيرة مجتمعة.