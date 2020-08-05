مصر تطلب تعليق مفاوضات سد النهضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت مصر، الثلاثاء، تعليق المفاوضات الجارية مع السودان وإثيوبيا بشأن السدّ الذي تُشيّده أديس أبابا على النيل الأزرق.

وقالت وزارة الريّ المصريّة في بيان: طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات، لإجراء مشاورات داخليّة بشأن الطرح الإثيوبي الذي يُخالف ما تمّ الاتّفاق عليه خلال قمّة هيئة مكتب الاتّحاد الإفريقي في 21 يوليو/حزيران 2020، ويأتي هذا القرار إثر اجتماع بين اللجان الفنّية والقانونيّة للدول الثلاث، والمعنيّة ببناء سدّ النهضة.

وأضافت وزارة الريّ المصريّة: قبل موعد عقد الاجتماع مباشرةً، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كلّ من مصر والسودان مرفقة به مسودة خطوط إرشاديّة وقواعد ملء سدّ النهضة لا تتضمّن أيّ قواعد للتشغيل ولا أيّ عناصر تعكس الإلزاميّة القانونيّة للاتّفاق، فضلاً عن عدم وجود آليّة قانونيّة لفضّ النزاعات، وحضر هذا الاجتماع مراقبون من الولايات المتّحدة والاتّحادين الأوروبي والإفريقي.

من جانبه قال وزير الريّ والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، في بيان: إنّ الرسالة التي تلقّاها من نظيره الإثيوبي بتاريخ 4 أغسطس/آب 2020 تُثير مخاوف جدّية، ووصف البيان السوداني موقف أديس أبابا الأخير بأنّه تطوّر كبير وتغيير في الموقف الإثيوبي يهدّد استمراريّة مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وأكّد البيان أنّ وزير الريّ السوداني أبلغ ذلك إلى وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في دولة جنوب إفريقيا التي تترأس اجتماعات المفاوضات بين الدول الثلاث بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ووصف البيان مخاطر السدّ الإثيوبي على السودان وشعبه بأنّها جدّية، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية بالنسبة إلى «الملايين من السكّان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق».

ونقل البيان عن وزير الريّ ياسر عباس، أنّ السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليوناً من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصّل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق، ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.