وزير الصحة اللبناني: عدد المفقودين أكثر من الوفيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، الأربعاء: إن عدد الضحايا يتزايد، حتى الآن هناك حوالي 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومتراً في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني، موضحاً: هناك حوالي 4 آلاف جريح، والكثير من الجرحى لا يزالون من دون علاج لعدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة، التي امتلأت بالمصابين.

وأشار وزير الصحة اللبناني، إلى تضرر أربعة مستشفيات بالكامل في بيروت من جراء الانفجار، موضحاً أن نقل المرضى الذين كانوا يرقدون بها إلى أخرى، فاقم من المشكلة، وحوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز، قائلاً: نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانيات وشح المواد، ليست هناك مواد طبية كافية.

وكشف حمد أن مستودعات وزارة الصحة تضررت بشكل كبير جراء الانفجار، متابعاً: هذا الضرر «يزيد الطين بلة» عندما يضاف إلى ذلك وباء كورونا، واصفاً ما جرى بأنه «كارثي بكل ما للكلمة من معنى».

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، مرفأ بيروت، وتسبّب في موجة ذعر بين السكّان، وبدمار في كلّ أنحاء العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلانها «مدينة منكوبة».