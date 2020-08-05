شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة العامة، إن الصين سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم الرابع من أغسطس/ آب الجاري، مقارنة مع 36 حالة قبلها بيوم.
ووفقاً لبيان اللجنة، فإن خمساً من الحالات الجديدة وافدة من الخارج انخفاضاً من ست حالات قبل يوم، وسجلت اللجنة 24 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 21 قبل يوم، وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الرابع من أغسطس/ آب الجاري 84491، بينما لا يزال عدد الوفيات بالوباء 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.