27 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة العامة، إن الصين سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم الرابع من أغسطس/ آب الجاري، مقارنة مع 36 حالة قبلها بيوم.

ووفقاً لبيان اللجنة، فإن خمساً من الحالات الجديدة وافدة من الخارج انخفاضاً من ست حالات قبل يوم، وسجلت اللجنة 24 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 21 قبل يوم، وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الرابع من أغسطس/ آب الجاري 84491، بينما لا يزال عدد الوفيات بالوباء 4634.