51603 إصابات بـ«كورونا» في البرازيل.. و6148 في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 51603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 1154 وفاة بسبب المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجلت البرازيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 95819، وفقاً لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، 6148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و857 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 449961، والوفيات إلى 48869، بينما قالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.