شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ندعم لبنان في احتواء تفجيرات مرفأ بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب، ومساعدته على الاستجابة لجهود احتواء تداعيات التفجيرات التي وقعت، الثلاثاء، في منطقة مرفأ بيروت وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وأعرب عن خالص تعازيه لحكومة وشعب لبنان ولأسر ضحايا التفجيرات المروعة التي وقعت في بيروت الثلاثاء، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الأليم، بمن فيهم العديد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: ندعم لبنان في احتواء تفجيرات مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.