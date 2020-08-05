الأمم المتحدة: ندعم لبنان في احتواء تفجيرات مرفأ بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب، ومساعدته على الاستجابة لجهود احتواء تداعيات التفجيرات التي وقعت، الثلاثاء، في منطقة مرفأ بيروت وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأعرب عن خالص تعازيه لحكومة وشعب لبنان ولأسر ضحايا التفجيرات المروعة التي وقعت في بيروت الثلاثاء، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الأليم، بمن فيهم العديد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في لبنان.