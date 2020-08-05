شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا ترسل أطناناً من المعدّات وأطباء طوارئ إلى لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تويتر، أن فرنسا سترسل أطناناً عدة من المعدات الطبية إلى بيروت، بعد الانفجارين اللذين أوديا بحياة نحو 100 شخص على الأقل في العاصمة اللبنانية.
وأضاف ماكرون أن أطباء طوارئ سيصلون أيضاً إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات هناك.
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