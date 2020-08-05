شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للأخوة الإنسانية» تناشد الجميع سرعة تقديم المساعدات الإغاثية إلى لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بياناً عبرت فيه عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب اللبناني في مصابه الأليم جراء الانفجار العنيف الذي هز، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت.
وناشدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الجميع سرعة تقديم المساعدات الطبية والإغاثية إلى المنكوبين في لبنان، في ظل هذه الظروف الإنسانية المأساوية التي يحتاج فيه لبنان إلى التضامن الداخلي بين كل أبنائه، ومن كل أفراد الأسرة الإنسانية.
وتقدمت اللجنة في بيانها بالعزاء والمواساة إلى الشعب اللبناني وإلى أسر الضحايا، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، والمصابين.
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