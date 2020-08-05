شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت أوقع أكثر من مئة قتيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضراراً كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.

وذكر الصليب الأحمر في بيان: حتى الآن أصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقتل أكثر من مئة شخص، مشيراً إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

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