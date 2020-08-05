تضامنا مع الشعب اللبناني… الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد وتنكيس الأعلام

© AP Photo / Hussein Malla
ولفتت الوكالة إلى أن عباس أكد خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره اللبناني، تضامن فلسطين وشعبها ووقوفهم إلى جانب لبنان الشقيق، في هذا المصاب، مشيرا إلى الاستعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة.
ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني، ظهر اليوم الأربعاء، بشكل طارئ لمناقشة مستجدات انفجار بيروت أمس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 73 شخصا وإصابات ما يزيد عن 3 آلاف آخرين.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بمد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين بسبب الانفجار، الذي يعود سببه إلى شحنة من نيترات الأمونيوم يقدر حجمها بـ2750 طنا.
© AP Photo / Hussein Malla
تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020
ومجلس الدفاع في اجتماعه، ليل أمس الثلاثاء، تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وأوصى بأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين عن تلك الكارثة التي شهدتها بيروت.
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