سفير مصر في بيروت: مستعدون لتلبية احتياجات لبنان

وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، أكد استعداد مصر لتلبية أية احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني، للمساعدة في تجاوز تداعيات الأزمة الناجمة والأضرار الواسعة التي تعرضت لها العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بالميناء البحري.

وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها السفير مع رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الداخلية محمد فهمي، ووزارة الخارجية اللبنانية.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.